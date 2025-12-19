ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

В Орле раздались взрывы: исчез свет, сообщают о пожаре

В российском Орле ночью прогремела серия мощных взрывов, после чего в части города исчезло электроснабжение, а в одном из районов начался пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

В российском Орле ночью прогремели несколько мощных взрывов — в городе частично исчезло электроснабжение, а в одном из районов сообщают о пожаре и сильном задымлении.

Как сообщают очевидцы со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 3-5 громких взрывов прогремели около 2:30 ночи. Перед этим в городе несколько минут доносилась тревожная сирена.

По словам местных жителей, после одного из взрывов в небе была видна вспышка, а в жилых домах начал мерцать свет. В части домов электроэнергия исчезла полностью. Также очевидцы сообщили о возгорании и сильном задымлении в одном из районов города.

Официальной информации от российских властей пока не поступало. Ранее в Орловской области объявляли ракетную опасность, а жителей призывали находиться в укрытиях и не подходить к окнам.

Напомним, накануне спецназовцы Центра «Альфа» СБУ атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, принадлежащей «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.

Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie