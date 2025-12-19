В Орле раздались взрывы: исчез свет, сообщают о пожаре

Взрывы в России / © ТСН.ua

В российском Орле ночью прогремели несколько мощных взрывов — в городе частично исчезло электроснабжение, а в одном из районов сообщают о пожаре и сильном задымлении.

Как сообщают очевидцы со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 3-5 громких взрывов прогремели около 2:30 ночи. Перед этим в городе несколько минут доносилась тревожная сирена.

По словам местных жителей, после одного из взрывов в небе была видна вспышка, а в жилых домах начал мерцать свет. В части домов электроэнергия исчезла полностью. Также очевидцы сообщили о возгорании и сильном задымлении в одном из районов города.

Официальной информации от российских властей пока не поступало. Ранее в Орловской области объявляли ракетную опасность, а жителей призывали находиться в укрытиях и не подходить к окнам.

Напомним, накануне спецназовцы Центра «Альфа» СБУ атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, принадлежащей «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.