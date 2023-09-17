В Орловской области РФ раздался взрыв и начался пожар на нефтебазе (видео)

Жители Орла заявили, что перед взрывом слышали звук пролета беспилотника.

В Орловской области России произошел пожар на нефтяной базе. Местные жители сообщают о взрыве перед началом пожара.

Также читайте Сколько Россия потратила на войну с Украиной за полтора года: цифры поражают

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

Сообщается, что в результате атаки беспилотника на нефтебазе в Орловской области произошел взрыв и начался пожар.

Жители Орла заявили, что перед взрывом слышали звук пролета беспилотника. Позже представители МЧС РФ заявили, что пожар на нефтебазе уже потушен.

Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличко заявил, что около 3.50 по местному времени на территории города Орла "произошло падение беспилотного летательного аппарата".

"Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем", — написал чиновник в своем Telegram.

Напомним, ранее сообщалось, что в России заявили о якобы атаке беспилотников на столицу РФ Москву.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве вспыхнуло здание Федеральной таможенной службы и склады.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.