В Осло прогремел взрыв: власти предприняли необычный шаг

Полицейский Осло после взрыва / © Getty Images

Правоохранители Норвегии 23 сентября сообщили о взрыве на одной из улиц в центре Осло. Впоследствии саперы осуществили контролируемый подрыв еще одного взрывного устройства, найденного на месте происшествия. Для допроса также задержали подозреваемого.

Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, в результате взрыва в Осло обошлось без пострадавших. Происшествие случилось недалеко от университетского кампуса, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля.

Власти прибегли к необычному шагу — жителям норвежской столицы поступили экстренные оповещения на мобильные телефоны с предупреждением о взрыве.

Как сообщил руководитель операции, офицер полиции Брайан Скотнес, второе устройство выглядело как «граната военного образца».

«Мы задержали одного подозреваемого и активно ищем больше информации, а также других лиц. Наша версия заключается в том, что это криминальные элементы, которые имеют счеты с другими преступниками, но мы ничего не исключаем», — рассказал Скотнес.

Он отметил, что сейчас территория является безопасной.

По информации телеканала TV2 и издания Aftenposten, правоохранители задержали 13-летнего подростка. В то же время офицер полиции отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Напомним, 22 сентября в Осло сработала тревога из-за неизвестных дронов, которые были замечены над военной зоной. После инцидента задержали двух граждан Сингапура. Их причастность к запуску дронов пока неизвестна.