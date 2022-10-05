В отдельных районах РФ мобилизованных отправили домой, потому что негде размещать и чем кормить — Генштаб

В России вылезают наружу проблемы с "мобилизацией".

В России продолжается "частичная мобилизация". Из-за отсутствия мест и обеспечения в некоторых учебных центрах мобилизованных россиян начали отправлять домой.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник имеет проблемы с отдельными видами обеспечения во время проведения так называемой частичной мобилизации". Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих", — сообщили в Генштабе.

Ком этого на временно оккупированной территории АР Крым, в медицинских учреждениях города Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненных оккупантов.

Напомним, что российские кафиры не подготовлены должным образом, однако их нельзя недооценивать, поскольку боевой опыт они могут получить уже на позициях.

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