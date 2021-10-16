В отеле в Албании обнаружили тела четырех туристов из России

В отеле в Албании обнаружили тела четырех туристов из России

Сейчас правоохранители устанавливают или исправной была система вентиляции в сауне.

В сауне отеля в городе Керрет неподалеку Дуррес в Албании обнаружили тела четырех российских туристов. Правоохранители предполагают, что они могли задохнуться из-за неисправной вентиляции.

Об этом сообщает издание Albanian Daily News.

Тела россиян, среди которых двое мужчин и двое женщин в возрасте 31, 37, 58 и 60 лет, обнаружили вчера, 15 октября. Они приехали в Албанию отдыхать.

"Около 22:00 в сауне обнаружили тела 4-х россиян. Все они умерли от удушения", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают была ли исправной система вентиляции в сауне и допрашивают других туристов отеля.

Российское посольство в Тиране уже проинформировали о смерти граждан РФ.

Напомним, что китайский суд приговорил к смертной казни мужчину, который облил бензином и поджег свою бывшую жену, когда та вела онлайн-трансляцию. Трагедия популярной женщины-блогера вызвала широкий резонанс в стране

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