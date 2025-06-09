Илон Маск и Дональд Трамп в Белом доме / © Associated Press

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В обостренных отношениях между американским миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом началось шаткое перемирие. Оно было достигнуто после телефонного разговора между представителями команд бывших политических соратников.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

Собеседник издания отметил, что после разговора, который состоялся еще в пятницу, 6 июня, Трамп перестал публиковать посты о Маске в своей соцсети Truth Social, но это не значит, что президент доволен.

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«Будущее их отношений абсолютно неопределенно», — добавил чиновник.

Сейчас с обеих сторон прекратилась словесная перепалка, которая включала предложение Маска об импичменте президента и угрозы Трамп разорвать федеральные контракты для компаний миллиардера. Однако ни один из них не хотел этой паузы, отметили источники, знакомые с реакцией обоих участников спора.

По данным двух чиновников администрации, Трампа особенно разозлили заявления Маска, что президент якобы фигурирует в документах осужденного за торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних Джефри Эпштейна и что без его поддержки он не победил бы на выборах.

Как сообщалось ранее, Маск и Трамп начали обмениваться публичными оскорблениями на этой неделе из-за законопроекта о налогах и расходах, которым гордится хозяин Белого дома. Маск публично назвал его «отвратительной мерзостью». В ответ президент США обозвал своего бывшего друга «сумасшедшим».

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По данным источников, Маск успокоил свой гнев и хочет наладить свои отношения с Трампом. Об этом свидетельствует удаление американским миллиардером своего поста о том, что президент США якобы фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна», что было фактически обвинением Трампа в причастности к педофилии.

Напомним, президент США Дональд Трамп субботу, 7 июня, заявил о завершении отношений с миллиардером Илоном Маском, бывшим соратником и спонсором избирательной кампании.