В отставку идет высокопоставленный чиновник Пентагона, который был против передачи Украине F-16

Обязанности замминистра по политическим вопросам будет выполнять Саша Бейкер, которая сейчас является заместителем Каля.

Заместитель председателя Пентагона Ллойда Остина по политическим вопросам Колин Каль, выступавший против предоставления Украине современных F-16, уходит в отставку.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, говорится на сайте ведомства.

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"С момента своего назначения доктор Кал был надежным советником и решительным лидером в нашей миссии по защите американских интересов как в Пентагоне, так и между ведомствами. Его стратегическое понимание, глубокое понимание международных отношений и твердая преданность укреплению нашей национальной обороны имели решающее значение в формировании нашей политики, использование геополитических возможностей и решение ряда вызовов во всем мире. И он помог обеспечить непоколебимую поддержку США для Украины через миллиарды долларов помощи в безопасности с начала неспровоцированной войны по выбору России", — говорится в заявлении главы Минобороны.

По данным издания Politico, Колин Каль уйдет в отставку после июльского саммита НАТО в Вильнюсе. После этого он вернется в должность штатного профессора Стэнфордского университета. Когда он был заместителем министра обороны по вопросам политики в 2021 году, соглашение со Стэнфордом предусматривало двухлетний отпуск, который закончился этой весной.

Также агентство отмечает, что Каль был одним из высокопоставленных чиновников США, который был против предоставления истребителей F-16 Украине. По его словам, истребители не являются "срочной потребностью на этом этапе войны".

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что США не позволяют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. В статье говорится, что Белый дом выступает против поставок F-16, потому что этот тип современных истребителей стоит слишком дорого. На это может пойти очень большая часть бюджета для поддержки Украины.

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