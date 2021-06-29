В ответ на санкции против режима Лукашенко: в Беларуси заявили о разрыве отношений с ЕС

В ответ на санкции против режима Лукашенко: в Беларуси заявили о разрыве отношений с ЕС

Страна приостанавливает членство в "Восточном партнерстве".

О разрыве отношений с ЕС — заявили в Беларуси. Объяснили это последними экономическим санкциям против режима Лукашенко.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что накануне в белорусский МИД вызвали руководителя представительства ЕС в Минске. Ему сообщили, что Белорусь приостанавливает членство в "Восточном партнерстве" — это инициатива Евросоюза для соседних стран, включая Украину.

Также в МИД страны заявили, что разрывают соглашение с ЕС о взаимном возвращении нелегальных мигрантов. А еще — отзывают представителя Беларуси при ЕС для консультаций.

Кроме того, Беларусь запретила въезд всем причастным к санкциям европейским чиновникам. Их ввели из-за ареста журналиста Романа Протасевича месяц назад.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минировании самолета.

Роман Протасевич — активный участник акций против Лукашенко. Пол года назад режим объявил журналиста в международный розыск. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси — это смертная казнь. Протасевич неоднократно заявлял, что за ним следят.

Новости мира: в Беларуси заявили о разрыве отношений с ЕС

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