В Пакистане 18 беженцев от наводнения погибли во время пожара в автобусе: видео

Hideous news from #Sindh

Flood victims returning home killed in bus fire

18 dead including 12 children

Больше чем 45 продюсеров путешествовало к boardboard когда bus caught fire near #Nooriabad on M9 Motorway when traveling from #Karachi to #KhairpurNathanShah pic.twitter.com/XN7YwKj6Ec