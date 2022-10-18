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В Пакистане 18 беженцев от наводнения погибли во время пожара в автобусе: видео

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В Пакистане 18 беженцев от наводнения погибли во время пожара в автобусе: видео

Фото: Associated Press

Жители пакистанского региона, пострадавшего от катастрофического муссонного наводнения, погибли в огне, вспыхнувшем в пассажирском автобусе.

По меньшей мере, 18 пакистанцев, среди которых 12 детей, погибли во время пожара в автобусе, когда они ехали домой после катастрофического муссонного наводнения.

Об этом сообщает издание NDTV.

Полиция сообщила, что пассажиры погибли ночью, когда ехали домой автобусом из временного лагеря для пострадавших от наводнения возле города Карачи.

Пакистан в этом году пострадал от беспрецедентных муссонных дождей, в результате чего треть страны оказалась под водой, восемь миллионов человек были вынуждены переселиться. Разрушение нанесли ущерб на 28 миллиардов долларов.

Пока воды медленно спадают, тысячи перемещенных живут в палаточных городках. Некоторые уже начали возвращаться домой.

В автобусе, в котором произошел пожар, находились 45 человек. Спаслись от огня чуть больше половины пассажиров.

"Вероятно, пожар вспыхнул в системе кондиционирования воздуха автобуса, но расследование покажет истинную причину", — сказал офицер полиции Хашим Брохи.

В Пакистане часто случаются ужасные дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом из-за плохого ухода за транспортом, плохих дорог, неосторожного вождения и плохо обученной службы экстренной помощи.

Напомним, в этом году сезон муссонов начался в Пакистане на месяц раньше обычного. Непрерывные ливни повредили тысячи домов и разрушили сотни мостов.

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