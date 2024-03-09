В Пакистане 22-летнего парня приговорили к смертной казни за сообщение в WhatsApp

По этому же делу к пожизненному заключению приговорен другой 17-летний парень.

Суд в пакистанской провинции Пенджаб приговорил 22-летнего парня к смертной казни по обвинению в богохульстве из-за сообщений в мессенджере WhatsApp.

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Об этом сообщает BBC.

Судья заявил, что 22-летний студент поделился "кощунственными" фотографиями и видео с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.

Права была открыта в 2022 году отделом по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана (FIA). Позже ее передали в суд в городе Гуджранвала.

Сообщается, что 22-летний студент приговорен к смертной казни за то, что он готовил фотографии и видео, которые "оскорбляют" пророка Мухаммеда и его жен.

По этому же делу к пожизненному заключению приговорен 17-летний студент.

Оба обвиняемых свою вину не признают.

В суде заявили, что к младшему студенту, распространившему подготовленный материал, применили пожизненное заключение из-за того, что он несовершеннолетний. В противном случае его также приговорили бы к смертной казни.

В Пакистане богохульство карается смертной казнью. Некоторые люди подвергаются самосуду еще до того, как попадут в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сингапуре мужчины казнят за торговлю каннабисом, власти заявляют об эффективности смертной казни.

Кроме того, мы ранее информировали, что у границы с Пакистаном застрелили полковника Корпуса стражей исламской революции.

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