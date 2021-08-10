В Пакистане 8-летнего мальчика обвинили в богохульстве, ему грозит смертная казнь

Обвинения в богохульстве ребенка шокировало юристов. По их словам, ранее столь молодым людям не выдвигали обвинения в этом преступлении.

В Пакистане 8-летний мальчик из индуистской семьи стал самым молодым человеком, которого обвинили в богохульстве в стране. Его семья вынуждена скрываться.

Об этом сообщает The Guardian.

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Мальчика обвиняют в том, что месяц назад он намеренно помочился на ковер в библиотеке медресе, где хранились религиозные книги. За богохульство может грозить смертная казнь. Неделю назад мальчика выпустили из изолятора под залог, однако такое решение вызвало возмущение у мусульман, которые напали на индуистский храм в городе Рахим Яр-Хан в штате Пенджаб. Военных привлекали, чтобы остановить беспорядки. За нападения на храм задержали 20 человек.

Отмечается, что после инцидента семья мальчика, как и другие индуистские семьи из их района, покинули свои дома и скрываются. Член семьи мальчика, не называя имен ради безопасности, рассказал, что ребенок не понимает, в чем его вина.

Напомним:

Ранее суд в пакистанском городе Мултан приговорил университетского преподавателя Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве.

А христианка Азия Биби, которую также ранее обвиняли в богохульстве, смогла покинуть территорию Пакистана.

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