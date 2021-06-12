В Пакистане будут блокировать телефоны тем, кто откажется от прививки против коронавируса

В самой густонаселенной провинции Пакистана Пенджабе местные жители останутся без мобильной связи, если не получат прививки от коронавируса.

В пакистанской провинции Пенджаб решили блокировать мобильные телефоны местных жителей, которые откажутся от прививаться против коронавируса.

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В департаменте первичной медико-санитарной помощи Пенджаба объяснили, что сначала это было всего лишь предложение, но люди очень не решались получить прививку от COVID-19, поэтому решение впоследствии приняли, пишет AFP.

Поэтому сейчас государственное агентство связи Пакистана будет решать, как воплотить замысел.

Отмечается, что в последние недели в Пакистане масштабы вакцинации увеличились, и в основном ежедневно вводится более 200 тыс. доз, но это составляет лишь небольшую часть от 220 млн населения. Всего за период прививочной кампании в стране получили прививки 10,5 млн человек. В то же время в Пенджабе — самой густонаселенной провинции страны, к которой принадлежит мегаполис Лахор — спрос на прививки снизился.

Председатель Пакистанской ассоциации молодых врачей Салман Хасиб объяснил, что в Пакистане низкий уровень образования, а люди распространяют слухи и дезинформацию о вакцинах. В связи с этим люди опасаются побочных эффектов.

Напомним, в Китае вакцину от коронавируса одобрили для детей в возрасте от трех лет.

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