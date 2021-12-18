В Пакистане мощный взрыв разрушил здание банка: есть погибшие и раненые

В Пакистане мощный взрыв разрушил здание банка: есть погибшие и раненые

В результате взрыва газа погибли по меньшей мере 12 человек, еще 11 находятся в больнице.

В Пакистане в субботу, 18 декабря, в результате мощного взрыва газа в городе Карачи погибли по меньшей мере 12 человек, а еще 11 пострадали.

Об этом сообщает The Associated Press.

По словам представителя местной полиции Сохаила Джохио, инцидент произошел в результате возгорания газа, накопившегося в канализации под зданием банка HBL в районе Шер-Шах.

"Мощный взрыв разрушил здание банка HBL, — говорится в материале. — Было повреждено несколько припаркованных вблизи автомобилей, обломки отбросило к АЗС, расположенной по другую сторону здания".

Известно, что десять человек погибли на месте, еще 13 госпитализировали. По словам правоохранителей, двое пострадавших скончались в больнице.

К месту инцидента вызвали группу экспертов по взрывчатым веществам, расследование продолжается. Следователи не исключают, что взрыв мог быть организован боевиками.

Накануне вечером в Кветте на рынке взорвалась бомба, вероятно заложенная в припаркованный мотоцикл. В результате инцидента погиб прохожий, еще четыре человека пострадали.

Также в субботу пакистанские военные заявили, что убили трех боевиков во время двух разведывательных операций в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном.

Читайте также: