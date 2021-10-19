В Пакистане мужчина из-за семейной вражды сжег собственных дочерей и внуков живьем

Одна из дочерей против воли отца вышла замуж "по любви", а не по расчету. Это и стало мотивом преступления.

В Пакистане разыскивают мужчину по имени Манзур Хуссейн, которого подозревают в убийстве двух собственных дочерей, зятя и четырех внуков.

Об этом сообщает CNN.

По данным следствия, подозреваемый поджег дом со своей семьей в деревне в округе Музафаргарх, что в провинции Пенджаб. Поводом для преступления якобы стал брак "по любви" его дочки Фаузии Биби с Мехбубом Ахмадом, который состоялся против воли отца.

Ахмад рассказал, что в момент инцидента находился на работе. Когда он вернулся домой, то увидел, что дом горит. По словам мужчины, вместе с женой в пожаре погиб его 4-месячный сын и трое детей сестры Биби — Хуршид Май — 2, 6 и 13 лет.

По данным пакистанской комиссии по правам человека, сотни женщин в стране ежегодно погибают от рук родственников за то, что выходят замуж против воли своей семьи.

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