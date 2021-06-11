В Пакистане перевернулся автобус: десятки погибших и пострадавших

Водитель не справился с управлением на повороте.

В пакистанской провинции Белуджистан произошло страшное ДТП с участием автобуса, в котором погибли по меньшей мере 18 человек и 30 пострадали. В автобусе якобы ехали верующие из суфийского храма.

Об этом сообщает телеканал Ary News.

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Инцидент произошел у населенного пункта Бхалок в восточной части провинции. Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса на высокой скорости на крутом повороте не справился с управлением, он вылетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 18 человек, еще более 30 получили травмы различной степени тяжести. Некоторые СМИ пишут о 19 погибших и 50 пострадавших.

Всех пострадавших доставили госпитализировали в больницу, среди них шестеро — в критическом состоянии. На месте трагедии работают спасатели.

Напомним, в Египте автобус с туристами попал в ДТП, в результате которого одна туристка погибла, еще 11 получили травмы. В автобусе находились граждане России.

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