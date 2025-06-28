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В Пакистане совершено нападение на военную колонну: взрыв убил и ранил десятки солдат
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП).
Террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой врезался в военную колонну на северо-западе Пакистана, возле границы с Афганистаном. В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 пакистанских солдат.
Об этом сообщает TRT со ссылкой на местные СМИ.
По информации источников пакистанского издания Khyber Chronicles, нападение было совершено в городе Мир-Али в провинции Хайбер-Пахтунхва, где ранее происходили жестокие бои между боевиками «Талибана» и пакистанскими силами безопасности.
Атака была направлена на автомобиль саперной части 22-го полка пограничных войск.
«Взрыв также вызвал обрушение крыш двух домов, в результате чего шестеро детей получили ранения», — сообщил полицейский, который работает в этом районе.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП).
По информации СМИ, в результате нападения ранены по меньшей мере 24 военнослужащих и 14 гражданских лиц.
Пакистанская армия и служба безопасности пока не опубликовали заявление о нападении.
Ранее Исламабад обвинял террористов группировки «Техрик-и Талибан Пакистан» (ТТП), которые якобы базируются в Афганистане, в совершении террористических атак в Пакистане. В то же время в Кабуле отрицают, что такие нападения осуществляются с территории этой страны.
Напомним, ранее разгорелся вооруженный конфликт между Пакистаном и соседней Индией, который удалось урегулировать при посредничестве США.