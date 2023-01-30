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В Пакистане террорист-смертник подорвался в мечети: по меньшей мере 28 человек погибли, еще 150 ранены

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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В Пакистане террорист-смертник подорвался в мечети: по меньшей мере 28 человек погибли, еще 150 ранены

Работники перевозят раненую жертву теракта в Пешаваре, Пакистан / Фото: Associated Press

Многие из пострадавших были полицейскими.

В понедельник, 30 января, в городе Пешавар на северо-западе Пакистана в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 28 человек и еще 150 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Многие из пострадавших были полицейскими, собравшимися на обеденную молитву.

В результате взрыва в мечети часть здания обрушилась и под ней, вероятно, находится еще несколько человек.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

В полиции говорят, что, по словам очевидцев, террорист-смертник сидел в первом ряду во время совместной молитвы внутри мечети.

Премьер-министр страны Шахбаз Шариф в своем заявлении осудил взрыв и приказал властям оказать лучшую медицинскую помощь пострадавшим. Он пообещал "суровые действия" против тех, кто стоит за нападением.

Пешавар, граничащая с Афганистаном столица провинции Хайбер-Пахтунхва, часто подвергается нападениям.

В марте прошлого года террорист-смертник напал на мечеть в Пешаваре, убив 64 человека во время массового теракта в Пакистане с 2018 года.

Напомним, в воскресенье, 29 января, на юго-западе Пакистана пассажирский автобус, полный людей, упал с моста и загорелся. По предварительной информации, в аварии погиб 41 человек. В тот же день по меньшей мере 10 детей утонули после того, как экскурсионная лодка перевернулась на озере.

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Дата публикации
Просмотры
917
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