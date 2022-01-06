В Пакистане впервые в истории страны назначили женщину-судью Верховного Суда

Решение приняли во второй раз.
В Пакистане впервые в истории страны судьей Верховного Суда стала 55-летняя женщина. Соответствующее решение комиссия приняла 6 января.
Об этом сообщает Reuters.
Как пишет издание, это "исторический шаг" для Пакистана, поскольку через 75 лет после обретения этой южноазиатской страной независимости — это впервые, когда судьей стала женщина. Члены комиссии на повторном голосовании назначили судью Верховного Суда Айешу Малик.
Многие юристы и другие судьи во время тайного голосования заявили о нарушении требований трудового стажа без каких-либо установленных критериев отбора. Однако решение все же было принято. В то же время, по данным СМИ, адвокатские объединения страны пригрозили объявить забастовку и бойкотировать судебное разбирательство по назначению.
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