В Пакистане вспыхнул масштабный пожар в ТЦ – десяток жертв и 35 раненых

В результате пожара в торговом центре в одном из крупнейших городов Пакистана – Карачи – по меньшей мере 11 человек погибли и 35 получили ранения. В момент, когда начался пожар, в ТЦ находились более 60 человек. Пожар вспыхнул на четвертом этаже шестиэтажного здания.

Об этом сообщает The Guardian.

"Наши спасатели доставили 11 тел погибших в больницы", — сказал Шахид Хусейн, представитель социальной организации Chippa, управляющей спасательной службой.

По его словам, 35 человек получили ранения, семеро из них – в тяжелом состоянии.

Шахид Хусейн сказал, что пожар возник из-за короткого замыкания генератора и охватил два этажа.

Шаббир Али, представитель Министерства здравоохранения, подтвердил количество погибших и раненых.

В Пакистане часто игнорируются строительные нормы безопасности, поэтому пожары в крупных зданиях являются частым явлением в стране.

Так, в 2012 году по меньшей мере 250 рабочих погибли на швейной фабрике в городе Балдия, на западе Карачи, во время пожара, охватившего предприятие. В апреле 2023 года в результате пожара на швейной фабрике в Карачи погибли четверо пожарных. А в августе 2021 года, по меньшей мере, 10 человек погибли во время пожара на химическом заводе, также в Карачи.

Напомним, мальчик, похищенный боевиками ХАМАСа, встретился с отцом (видео).

Читайте также: