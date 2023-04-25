В Пакистане взорвались склады с боеприпасами: много жертв

На северо-западе долины Сват в Пакистане накануне разразился склад с боеприпасами управления по борьбе с терроризмом. По меньшей мере, 13 человек погибли. Кроме того, 50 человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на местную полицию.

Большинство погибших – правоохлоронцы, работавшие на складах. Также погибла женщина с проходящим мимо ребенком. Число жертв может возрасти, ведь некоторые из раненых находятся в медучреждениях в критическом состоянии.

Отмечается, что известно о двух взрывах на складах. Пока одной из версий инцидента называют короткое замыкание в электросети.

"У нас нет доказательств внешнего вмешательства. Но мы оставляем все версии открытыми", сообщают в полиции.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 25 апреля, в Индонезии произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали недалеко от острова Суматра. Магнитуда землетрясения составила 7,3 балла.

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