В Пакистане заблокируют телефоны невакцинированных от коронавируса граждан

А в провинции Синд госслужащие, которые отказываются прививаться от коронавируса, с июля останутся без зарплаты.

В Пакистане жителям провинции Пенджаб, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, заблокируют мобильные телефоны.

Об этом сообщает AFP.

"Сначала это было всего лишь предложение, но люди очень не хотели проходить вакцинацию, поэтому мы приняли это решение", — рассказал Хаммад Раза, представитель департамента первичной медико-санитарной помощи Пенджаба.

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По его словам, государственное агентство связи будет решать, как реализовать эту меру.

Местные жители обеспокоены заявлением властей. "Мне будет трудно, если я не смогу пользоваться телефоном, но я очень боюсь вакцины", — поделилась домработница из Лахора Сайма Биби.

"Вы не можете заставлять кого-то сделать прививку, — добавил учитель из Равалпинди Фарва Хуссейн. — Это подозрительно".

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В то же время вакцинированные граждане смогут посещать кинотеатры, праздничные залы и святыни, а в районах с более 20% привитых отменят ограничения работы предприятий.

Между тем в провинции Синд госслужащие, которые отказываются прививаться от коронавируса, с июля останутся без зарплаты.

Отмечается, что в Пакистане с 220 миллионами населения ввели всего 10,5 миллиона доз COVID-вакцины. В то же время около 300 тысяч человек, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, не вернулись за второй инъекцией.

Низкий спрос связывают с опаской побочных эффектов и дезинформацией о том, что вакцина якобы вызывает бесплодие или смерть в течение двух лет после инъекции.

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"Уровень образования в Пакистане низкий. Люди также распространяют слухи и дезинформацию о вакцинах, — отметил Салман Хасиб, глава Пакистанской ассоциации молодых врачей. — Поэтому информационные кампании правительства не будут работать в краткосрочной перспективе. Ему придется использовать закон, чтобы обеспечить вакцинацию всех".

С начала пандемии в Пакистане COVID-19 заболели более 940 тысяч человек, 21,5 тысячи из которых умерли от осложнений инфекции.

Между тем в Европейском Союзе одобрили свободное перемещение граждан между странами из состава блока. Для путешествий европейцам нужно быть полностью вакцинированными от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки.

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