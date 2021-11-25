В пакистанском мегаполисе количество токсичных веществ в воздухе превышает норму в 38 раз

В пакистанском мегаполисе количество токсичных веществ в воздухе превышает норму в 38 раз

Многие жалуются на проблемы с дыханием.

Самый грязный воздух на планете был зафиксирован в пакистанском мегаполисе Лахор.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 25 ноября.

Концентрация токсичных веществ в атмосфере там превышает допустимую норму в 38 раз. Пока местные власти рассуждают, вводить ли в городе климатический локдаун, тамошние врачи бьют тревогу. Ведь в разы увеличилось количество людей с болезнями дыхательной системы. Горожанам советуют на улице носить респираторы.

В плохом качестве воздуха в Пакистане винят устаревшие технологии производства и массовое сжигание остатков посевов на полях после завершения сбора урожая.

Как сообщалось, токсический газ на канарском острове Ла-Пальма, где уже более двух месяцев идет извержение вулкана, заставил эвакуировать жителей трех муниципалитетов. Густые облака потенциально вредных соединений поднялись над частью острова после того, как новый поток лавы достиг океана. В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям исследуют качество воздуха.

Читайте также: