В Палате представителей собирают подписи, чтобы проголосовать помощь Украине в обход спикера

В настоящее время собрано 169 подписей из необходимых 218.

Представители Демократической партии в Палате представителей Соединенных Штатов начали собирать подписи, чтобы вынести на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона.

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Конгрессмен от Демократической партии Джим Макговерн подал петицию о снятии с голосования (необходимая процедура, чтобы вынести законопроект на голосование в обход спикера) и начал сбор подписей.

Если петицию поддержит не менее 218 членов Палаты представителей, тогда ее вынесут на голосование даже без согласия спикера Майка Джонсона. В настоящее время собрано 169 подписей.

Напомним, ранее сообщалось, что США не смогут возобновить помощь Украине, если деньги для этого не выделит Конгресс.

Кроме того, мы ранее информировали, что республиканцы работают над собственным пакетом помощи Украине.

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