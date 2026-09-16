Конгресс США / © Associated Press

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Палата представителей США поддержала процедурные правила рассмотрения законопроекта о санкциях против России.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу.

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Сначала процедурное голосование по порядку рассмотрения законопроекта не набирало необходимое количество голосов для принятия.

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Среди республиканцев против выступили Энди Гаррис, Тим Берчетт и Ральф Норман. В то же время, демократы Джаред Голден и еще один законодатель поддержали документ и проголосовали «за».

В конце концов, процедурное решение удалось принять со счетом 214 против 211.

После этого конгрессмен Майкл Маккол заявил: «Завтра я буду руководить дебатами в зале Палаты представителей по поводу финального принятия закона о санкциях Линдси Грэма».

После того, как процедурный путь для рассмотрения законопроекта был открыт, его соавтор, сенатор Ричард Блюменталь, обратился в украинскую общину.

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«Мы не успокоимся, пока Украина не станет защищенной свободной нацией», — заявил Блюменталь.

По его словам, закон способен «созреть» военную машину Путина.

«Единственный способ остановить хулиганов — оттолкнуть их и ударить в лицо», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против российского банка ВТБ из-за его деятельности, связанной с Ираном.

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Мы ранее информировали, что инициатива покойного сенатора Линдси Грэма по введению жестких санкций против торговых партнеров России рискует остаться непринято в Палате представителей из-за сопротивления демократов и пассивности республиканцев.

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