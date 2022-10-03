В Палестине фермер хотел посадить дерево, а нашел византийскую мозаику (фото)

Палестинский фермер нашел изысканный византийский мозаичный пол, когда пытался посадить оливковое дерево на своей земле в секторе Газа.

Ярко разрисованная реликвия, украшенная 17 изображениями зверей и птиц, была найдена в лагере беженцев Бурейдж, всего в километре от израильской границы, палестинским фермером Салманом ан-Набахином и его сыном, когда они сажали оливковое дерево.

Об этом пишет The Art Newspaper.

Части мозаики были повреждены корнями старых оливковых деревьев. Они накрыли раскопанные куски жестью и сообщили о находке местным властям.

Фото: Associated Press

Эксперты назвали находку одним из самых больших археологических сокровищ, когда-либо найденных в Газе.

"Это увлекательная находка, тем более, что наши знания об этой отрасли, к сожалению, очень скудны, учитывая происходящие в этом месте обстоятельства. Газа была очень важна в период этой мозаики, а также славилась своим ростом производства вина, которое экспортировали через Средиземное море", — объяснил археолог Аса Эгер из Университета Северной Каролины в Гринсборо.

Фото: Associated Press

Археолог Рене Эльтер из Французской библейско-археологической школы Иерусалима сказал, что мозаика является "исключительной".

"Это самые красивые мозаичные полы, найденные в Газе, как с точки зрения качества графического изображения, так и сложности геометрии", – сказал он.

Византийская империя была восточной частью Римской империи, история которой уходит к 330 году нашей эры. Она просуществовала более тысячи лет и в последние столетия была православной. Ее уничтожили османы в XV веке.

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