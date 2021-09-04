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В Панджшер продолжаются ожесточенные бои, силы сопротивления заявили об уничтожении сотен талибов

В Панджшер продолжаются ожесточенные бои, силы сопротивления заявили об уничтожении сотен талибов

Associated Press

Между тем ходят слухи, что лидеры сопротивления — основатель Национального фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд и бывший вице-президент Амрулла Салех — бежали в Таджикистан.

В Панджшерской долине — последнем регионе Афганистана, где талибам противостоят оппозиционные группы и остатки афганской армии, продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает Newsweek.

Между тем ходят слухи, что лидеры сопротивления — основатель Национального фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд и бывший вице-президент Амрулла Салех — бежали в Таджикистан.

Сам Салех опроверг эти слухи. Как сообщает Euronews, Салех сказал, что борьба тяжелая, но повстанцы контролируют регион. "Мы находимся под атакой талибов и "Аль-Каиды" и террористов, которых поддерживают пакистанцы. Мы защищаем свою землю, сопротивление продолжается", — заявил он.

В свою очередь представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил о ликвидации не менее 600 боевиков движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер за один день.

"Около 600 террористов "Талибана" были ликвидированы в разных районах Панджшер с утра. Более тысячи боевиков "Талибана" были захвачены в плен или сдались", — написал он в Twitter.

По его словам, талибы испытывают трудности с поставками из других провинций страны.

Напомним:

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