Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римский Лев XIV потерпел неприятный инцидент во время поездки в папамобили по столице Перу Лимы. Кто-то из толпы бросил в понтифика розарий — традиционные католические четки, попавшие ему в лицо у правого глаза.

Об этом сообщает Reuters.

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Как розарий попал в Папу Римского Льва XIV

Лев XIV поздравлял людей с папамобиля, когда кто-то из толпы бросил в его сторону розарий. Понтифик, обычно ловящий подарки на лету, на этот раз не успел среагировать — четки попали ему чуть ниже правого глаза.

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На видеозаписях инцидента видно, как Папа наклонился и поднял руку к лицу, касаясь участка вокруг глаза. Однако он быстро пришел в себя и продолжил приветствовать людей.

Пострадал ли Папа Лев XIV после инцидента

В Ватикане подтвердили, что понтифик не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.

«Святой Отец был поражен малым розарием, приветствуя верных с папамобиля в Лиме, Перу, но не пострадал», — сообщили в Ватикане.

После инцидента Лев XIV продолжил запланированную программу визита и отслужил мессу на авиабазе Лас-Пальмас в Лиме. По оценкам, участие в богослужении приняли около 1,5 млн человек.

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Этой мессой Папа завершил свой 12-дневный визит в Южную Америку, во время которого посетил Уругвай, Аргентину и Перу. В Перу понтифик провел шесть дней. Во время богослужения он поблагодарил перуанцев за гостеприимство и отметил особую связь с этой страной, которую считает своей второй родиной.

Напомним, ранее мы рассказывали об еще одном необычном эпизоде с участием Папы Римского Льва XIV. Понтифик удивил пользователей Сети, повторив популярный среди подростков тренд six-seven во время встречи с детьми в Ватикане. Они показали Льву XIV характерное движение руками и попросили его повторить, восклицая six-seven (шесть-семь). Папа откликнулся на просьбу, хотя, судя по его реакции, не совсем понимал значение этого тренда.

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