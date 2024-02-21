Женщина убила своего мужа, потому что он очень любил мотоциклы: детали преступления

Она схватила пистолет и несколько раз выстрелила в любимого.

Гражданка Германии в Парагвае жестоко убила мужчину за то, что он очень любил свой мотоцикл. За это ее приговорили к 10 годам тюрьмы.

Об этом пишет российский BILD.

Как говорится, женщина с мужчиной около 10 лет назад эмигрировали из столицы Германии в Парагвай — они хотели провести старость в теплой стране. Для этого они арендовали здание недалеко от парагвайского города Арегуа.

Однако еще в Германии мужчина очень увлекся мотоциклами и был даже членом рокерского клуба Gremium MC. Большую часть свободного времени он проводил с друзьями-байкерами, из-за чего у супругов регулярно возникали споры.

Однако друзья семьи говорят, что женщина — "очень неприятный человек, постоянно унижавший своего мужа перед его друзьями". В то же время мужчина был "тихим, дружелюбным и всегда улыбающимся".

“12 ноября 2022 года между супругами произошла очередная ссора из-за того, что Ганс решил отправиться в путешествие на мотоцикле без жены. Тогда Бербель достала револьвер 38-го калибра и выстрелила в мужчину дважды: одна пуля попала ему в грудь – Ганс умер на месте. Бербель села в свою машину Toyota и скрылась в неизвестном направлении. Об убийстве в полицию сообщил хозяин дома, обнаруживший труп Ганса. Когда правоохранители обнаружили Бербель, она заявила, что ее муж совершил самоубийство, пока она спала”, — пишет издание.

Однако суд Парагвая не поверил оправданиям женщины и приговорил ее к десяти годам тюрьмы. Согласно местному законодательству, она может быть переведена под домашний арест на часть срока, поскольку в прошлом году ей исполнилось 70 лет.

Напомним, что в Бундестаге не верят, что Украине удастся добиться успехов в войне с РФ в ближайшее время.

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