В Париж пытались въехать сотни автомобилей в рамках антиковидного протеста – полиция заблокировала движение

В Париж пытались въехать сотни автомобилей в рамках антиковидного протеста – полиция заблокировала движение

Люди требуют отмены карантинных ограничений.

В Париже полиция сорвала антиководные протесты. В центр города пытались въехать сотни автомобилей.

Об этом 12 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

В центр Парижа власти направили 7 тысяч полицейских, чтобы остановить демонстрантов. У водителей, которые собирались протестовать против "ковидных" ограничений, изъяли канистры с горючим, ножи и молотки. Полиция арестовали семь человек, три сотни получили штрафы.

Водители, собиравшиеся заблокировать центр Парижа, взяли на вооружение опыт Канады. Тамошняя столица Оттава парализована дальнобойщиками уже несколько недель.

Новости мира: в Париже полиция сорвала антикоронавирусные протесты

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