В Париже изнасиловали украинку напротив Эйфелевой башни: что известно о жертве и нападавшем

Местные власти признают территорию вокруг Эйфелевой башни опасной / © Associated Press

Реклама

В ночь на понедельник, 25 августа, около 2:40 утра, на Марсовом поле в центре Парижа было совершено преступление сексуального характера, в который раз подверг сомнению безопасность одного из самых известных туристических мест мира.

Как сообщает французское издание Le Parisien, жертвой изнасилования стала 32-летняя гражданка Украины.

Согласно первым показаниям полиции, мужчина «насильно затянул жертву в кусты». Ее крики, а по другой версии - плач, услышали патрульные полицейские, которые были неподалеку и немедленно вмешались. Правоохранители задержали подозреваемого с поличным, но предотвращать изнасилование они все же не успели.

Реклама

Задержанный представился 17-летним ливийцем, однако его личность еще предстоит установить, поскольку у него не было документов. По словам собеседника издания, знакомого с ходом расследования нападения, и нападающий, и жертва находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Потерпевшую должны повторно допросить, поскольку она не разговаривает на французском и была в состоянии опьянения на момент совершения преступления», — говорится в публикации.

Этот инцидент стал очередным в серии преступлений сексуального характера, время от времени происходящих в этом районе. По информации издания, в последний раз подобный случай произошел осенью прошлого года. За последние три года жертвами изнасилования у Эйфелевой башни были мексиканская туристка, английская полицейская и две гражданки Латвии.

Проблема безопасности вокруг Эйфелевой башни, которую ежегодно посещает около шести миллионов туристов, даже стала предметом политических дискуссий. В марте этого года мэр округа Рашида Дати сделала шокирующее заявление. Она утверждала, что "сексуальные нападения, если не сказать изнасилования", происходят "ежедневно" на Марсовом поле. Впрочем, префектура полиции Парижа предоставляет другую статистику.

Реклама

«В 2024 году в секторе Марсового поля зарегистрирован один случай изнасилования по сравнению с пятью в 2023 году и семь случаев сексуальных нападений по сравнению с девятью в 2023 году», — говорится в отчете полиции.

По данным префектуры, территория вокруг башни находится под постоянным наблюдением как «под лупой». На этой площади установлено 30 управляемых видеокамер, 85 стационарных и еще десять в садах Трокадеро. К тому же, этот сектор французской столицы патрулирует наибольшее количество полицейских. Местные жители жалуются, что парковая территория, которая в дневные времена является одним из самых любимых мест для прогулок, ночью имеет плохое освещение, что не способствует безопасности.

Напомним, директор парка аттракционов во Франции закрыл ворота перед израильскими детьми из-за «личных убеждений». Мужчину арестовали за антисемитизм и дискриминацию.