В Париже изуродовали галерею, где работает вероятная дочь Путина (фото)

В Париже вандалы разгромили галерею, где якобы работает дочь Владимира Путина/ Poitout Florian/ABACA / © parismatch.com

Реклама

В ночь на 27 января парижская художественная галерея Galerie L стала объектом нападения неизвестных вандалов. Последние несколько месяцев там работает 22-летняя Елизавета Кривоногих, известная также как Луиза Розова. Несколько журналистских расследований, в частности Radio France, идентифицируют ее как внебрачную дочь Владимира Путина. Хотя в Кремле та самая девушка эти связи никогда не подтверждали.

Об этом пишет Paris Match.

Как сообщили в издании, утром на фасаде и окнах галереи, а также на соседних постройках обнаружили многочисленные надписи, сделанные оранжевой краской. Вандалы оставили радикальные лозунги, направленные против российского диктатора. Среди них — «Путин — убийца» и «Смерть Путину».

Реклама

Наряду с антироссийскими граффити также написаны призывы к справедливости по делу Эль-Хасена Диарри — мужчины, недавно умершего в отделении полиции 20-го округа Парижа.

В Париже вандалы разгромили галерею, где якобы работает дочь Владимира Путина/ Poitout Florian/ABACA / © parismatch.com

Основатель Galerie L подтвердил, что нанял Елизавета Кривоногих в октябре на неполный рабочий день для выполнения технических задач. В частности, для подготовки каталогов и организации экспозиций. Галерея выставляет работы российских и украинских художников, занимающих антивоенную позицию.

В Париже вандалы разгромили галерею, где якобы работает дочь Владимира Путина/ Poitout Florian/ABACA / © parismatch.com

В медиа отмечают, что несмотря на такой формат заведения, присутствие в штате связываемого с российским диктатором лица, вероятно, стало причиной агрессивных действий протестующих.

Напомним, журналист ТСН Дмитрий Святненко нашел Луизу Розову — не признанную дочь российского диктатора Путина. 22-летняя девочка живет в столице Франции.

Реклама

Почему ее жизнь в центре Парижа и работа в крошечной картинной галерее больше смахивают на конспиративную деятельность, и почему во время общения с ней перестают работать электронные приборы, а также кто ее охраняет — в сюжете ТСН.