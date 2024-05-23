В Париже неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста: подозревается Россия

Провокация была предварительно хорошо подготовлена.
В столице Франции городе Париж неизвестные осквернили мемориал жертвамХолокоста, нарисовав на нем граффити красного цвета.
Правоохранители подозревают, что этим может быть причина Россия и проводят соответствующую проверку, информирует The Guardian.
Издание пишет, что следователи по данному делу рассматривают гипотезу о дестабилизационной операции, происходящей из России. Сообщается, что в ночь с понедельника 13 мая на вторник, 14 мая, на "Стене праведников" были нарисованы баллончиками "красные руки".
Полиция уже установила, что около трех часов ночи вокруг мемориала двигались два человека с баллончиками с краской и трафаретом в руках.
"Следователям удалось быстро узнать их по номерам телефонов: оба граффити-художника, а также еще один или два мужчины, вероятно, причастные к этому делу, являются болгарами. Эти люди покинули Францию на автобусе с автовокзала Берси в направлении Брюсселя", – пишут журналисты.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует создать провокацию на ЗАЭС и обвинить Украину.
Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Британии обеспокоено из-за преступной деятельности российских шпионов.
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