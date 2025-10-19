В Париже ограбили Лувр: вынесли драгоценности Наполеона

Лувр / © Associated Press

Во Франции в воскресенье, 19 октября, ограбили один из крупнейших музеев мира — Лувр, расположенный в Париже.

Об этом сообщила министр культуры страны Рашида Дати в соцсети Х.

«Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет», — написала министр.

Она прибыла в Лувр, где также работает полиция, и добавила, что идет расследование.

В то же время, по предварительным данным следствия, событие произошло между 9:30 и 9:40 по местному времени. Стоимость похищенного имущества оценивается. Злоумышленники прибыли на скутере и воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть в зал. С собой у них были небольшие бензопилы.

Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: бусы, брошь, диадему. Экспонаты были выставлены в витринах Наполеона и французских монархов. По информации издания RFI, преступники скрылись на мотоциклах.

