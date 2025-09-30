- Дата публикации
В Париже посол выпрыгнул с 22-го этажа отеля: что о нем известно
Посол ЮАР во Франции найден мертвым возле парижского отеля
После суток поисков в Париже было обнаружено тело посла Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы. По предварительным данным, 58-летний дипломат, вероятно, выпрыгнул из окна 22-го этажа отеля Hyatt на площади Порт-Майо (XVII округ Парижа).
Об этом пишет издание Le Parisien.
Тело дипломата было найдено во вторник, подтвердили в парижской прокуратуре. По факту его смерти начато расследование, которое ведет Бригада по борьбе с преступлениями против личности (BRDP) полиции Парижа. На место прибыл дежурный магистрат.
Посольство ЮАР в Париже утром оставалось недосягаемым для комментариев.
Об исчезновении Мтетвы накануне заявила его жена. Она сообщила правоохранителям, что получила от мужа «тревожное сообщение» вечером в понедельник. Последний раз его телефон фиксировался примерно в 15 часов в районе Булонского леса (XVI округ Парижа). Полиция, опасаясь возможного самоубийства, прочесывала парк вместе с кинологами.
Что о нем известно
Нкосинати Эммануэль Мтетва возглавил посольство ЮАР во Франции в феврале 2024 года, а также был постоянным представителем страны при ЮНЕСКО.
Его политическая деятельность началась еще во времена борьбы против апартеида. В 1994 году он стал секретарем по организационной работе Молодежной лиги Африканского национального конгресса (АНК), занимая эту должность до 2001 года.
В 2002 году он вошел в Национальную ассамблею ЮАР, где с 2004-го по 2008 год возглавлял парламентский комитет по вопросам шахт и энергетики.
В сентябре 2008 года Мтетва был назначен министром безопасности в правительстве Кгалемы Мотланте, а затем занимал эту же должность (позже — министра полиции) в кабинете Джейкоба Зумы. После переизбрания Зумы он стал министром искусств и культуры.
