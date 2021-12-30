В Париже ввели обязательное ношение масок на улице из-за коронавируса, но есть исключения

В Париже ввели обязательное ношение масок на улице из-за коронавируса, но есть исключения

Маски нужно носить повсюду.

Ношение масок на улицах Парижа становится обязательным из-за вспышки заражений коронавирусом, вызванной штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом заявила столичная префектура полиции, - пишет "Интерфакс".



Это требование относится к лицам старше 11 лет за исключением людей, перемещающихся внутри автомобилей, мотоциклистов и велосипедистов или тех, кто занимается спортом.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сравнил с цунами распространение в стране коронавирусной инфекции, приведя рекордные данные заражений за последние сутки, которые достигли 208 тыс. случаев.

Людей предупредили о строгом контроле за соблюдением предписания носить маски повсюду, особенно в многолюдных местах Парижа, пригрозив штрафом в 135 евро.

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Объявлено о закрытии питейных заведений в субботу и воскресенье с 2 часов ночи и о запрете на танцы во всех местах, принимающих публику. Дискотеки не откроются еще три недели в январе. Запрещено распитие алкогольных напитков компаниями на улицах.

Около 9 тыс. полицейских и военных будут следить за соблюдением этих мер в новогоднюю ночь.

Напомним:

"Омикрон" обнаружили уже в более чем 100 странах мира. ВОЗ сообщает об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" заразнее, чем "Дельта".

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