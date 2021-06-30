В Париже взялись ужесточить требования к электросамокатам из-за смерти девушки

Девушку сбили, когда она гуляла на пешеходной зоне.

В Париже местные власти требуют, чтобы владельцы сервисов проката электросамокатов установили фиксированное ограничение скорости и усилили контроль за их парковкой. В противном случае они могут не продлить с ними контракт.

Об этом сообщает Le Figaro.

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На такой шаг власти Парижа пошла после смерти девушки, которую недавно сбил электросамокат на пешеходной зоне у Сены. Кроме этого, ранее на этот вид транспорта тоже часто жаловались.

А ответственный за транспортную сферу чиновник парижской мэрии в качестве примера привел некоторые крупные города мира, которые уже запретили передвижение по улицам на средствах микромобильности из-за соображений безопасности.

"Или у нас существенно улучшится ситуация и самокаты перестанут создавать проблемы и дополнительную опасность, прежде всего для пешеходов, или мы примем их полный запрет", — заявил Анн Идальго Давид Беяр, помощник мэра Парижа, отвечающий за транспортную сферу.

Напомним, 31-летняя гражданка Италии гуляла вдоль Сены, когда ее сбил электросамокат. Пара же на самокате ехала с большой скоростью и не остановилась. Прокуратура открыла расследование по факту убийства, обремененного предоставлением помощи.

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