В Париже женщина изнасиловала и убила 12-летнюю девочку: тело нашли в чемодане

Женщину, у которой проблемы с психикой, взяли под стражу.

В Париже 24-летняя женщина изнасиловала и убила 12-летнюю девочку, а тело ребенка спрятала в чемодан и засунула в багажник.

Об этом сообщает France24.

Парижские следователи 17 октября выдвинули женщине обвинения в изнасиловании и убийстве ребенка, чье тело обнаружили в багажнике накануне. Известно, что обвиняемая страдает психиатрическими расстройствами.

Женщину ранее допросили вместе с пожилым мужчиной, подозреваемым в предоставлении ей убежища. Судья постановил взять обвиняемую под стражу.

Как сообщили в прокуратуре, во время допроса женщина делала "различные заявления, переключаясь между признанием и отрицанием фактов дела". Но в конце концов она сказала, что привела девочку, которую узнали только по имени Лола, в квартиру своей сестры. Там злоумышленница заставила ребенка принять душ.

Женщина сказала, что затем "нанесла ущерб сексуального характера и другие насильственные действия против (Лолы), повлекшие ее смерть, и спрятала ее тело в багажнике", заявили прокуроры.

Данные вскрытия свидетельствуют, что девочка умерла в результате "сердечно-дыхательной недостаточности с признаками асфиксии и сдавливания шейки матки". Остальные несмертельные раны были обнаружены на ее лице и спине, также были обнаружены большие раны на шее. На стопах обеих ног ребенка были красным цветом написаны цифры 0 и 1.

43-летний мужчина, которого также допросили по этому делу, признался, что он привез 24-летнюю женщину к себе домой с двумя чемоданами в багажнике. По словам мужчины, злоумышленница была у него два часа, а затем снова куда-то отправилась на авто уже с другим водителем.

Женщина была арестована после того, как следователи отследили ее перемещение на камерах видеонаблюдения и с помощью записей телефонных разговоров и физических обысков.

Скриншот с камер наблюдения

В то же время родители Лолы вызвали полицию после того, как их дочь не вернулась из школы днем 14 октября. Ее отец, охранник здания, был обескуражен, увидев, как неизвестная женщина входит в дом вместе с его дочерью, когда проверял записи камер видеонаблюдения.

Очевидец, также видевший подозреваемую на месте происшествия, сказал, что она предлагала ему деньги за помощь перенести большой багаж.

Первым тело ребенка обнаружил бездомный. Оно было спрятано под тканью в пластиковом ящике во дворе здания.

Правоохранители взяли под стражу шесть человек, в том числе сестру подозреваемой, которые контактировали с ней сразу после убийства.

Напомним, в начале октября в Белоцерковском районе Киевской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который пытался убить своего 12-летнего пасынка. Мужчина жестоко издевался над ребенком и душил кабелем.

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