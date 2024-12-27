В парламенте Азербайджана требуют извинений от РФ за сбитый над Грозным самолет

Депутат парламента Азербайджана подчеркнул, что дети были сбиты на территории России. И отрицать это невозможно.

Депутат Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что Россия должна извиниться за аварию самолета Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего из Баку в Грозный.

Об этом пишет издание Turan.

"Самолёт был сбит на территории России, в небе Грозного. Отрицать это невозможно", – сказал он.

Депутат отметил, что в России кто-то совершает определенные действия в СМИ, чтобы замять следы этого.

"Те, кто это осуществил, должны понести уголовную ответственность, и должна быть выплачена компенсация. Если этого не произойдет, то, конечно, отношения (между РФ и Азербайджаном – Ред.) перейдут на другой уровень. Такие цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть уведомление, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновных должны привлечь к ответственности", – добавил политик.

Это первая официальная реакция политиков Азербайджана на сообщение о том, что самолет Embraer сбила российская система ПВО, отметило российское оппозиционное издание "Агентство".

Мусабеков четырежды избирался в азербайджанский парламент. Он входит в комитет Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, а также в делегацию парламента Азербайджана при Межпарламентской ассамблее СНГ. Кроме того, Мусабеков является членом редколлегии аналитического журнала, издающего центр стратегических исследований при президенте Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду развернул самолет, на котором летел в Санкт-Петербург на заседание Высшего евразийского экономического совета, узнав о крушении Embraer E190AR.

В Международном аэропорту Баку он провел совещание по случившемуся, после чего заявил, что "причины аварии нам не известны".

Напомним, 26 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR азербайджанской авиакомпании, следовавший из Баку в Грозный. В результате авиакатастрофы есть погибшие и пострадавшие. Отверстия на корпусе самолета характерны для поражения средствами противовоздушной обороны.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет над Грозным был поражен российским ЗРК, но РФ постарается все скрыть.

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