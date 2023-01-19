В парламенте Германии снова не смогли договориться о поставке Украине танков Leopard

В Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине современных танков Leopard 1 и Leopard 2. Несколько фракций выступили против.

Об этом сообщает Европейская правда.

В своем предложении парламентская группа ХДС/ХСС призвала федеральное правительство Германии предоставить промышленности и третьим странам разрешение на экспорт боевых танков Leopard-1 и Leopard-2. А также консерваторы призвали предоставить Украине танки Leopard 2 из составов Бундесвера и параллельно закупать новые танки для Бундесвера.

Обсуждение длилось несколько часов. Заместитель председателя депутатской группы ХДС/ХСС Давид Вадефуль призвал канцлера Олафа Шольца предоставить "зеленый свет" для поставки основных боевых танков Leopard, вспомнив его весеннее обещание.

После этого Бундестаг передал предложение депутатской группы ХДС/ХСС о поставках боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. Впрочем, голосование провалось из-за фракций правящей коалиции – социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов, а также крайних "Альтернативы для Германии" и "Левых". В то же время и консерваторы, и три фракции правящей коалиции выступили за продолжение военной поддержки Украины

9 стран Европы обещают мощную военную помощь Украине

Представители Минобороны девяти стран Европы подписали 19 января "Таллинскую декларацию", обязав оказывать дальнейшую военную помощь Украине, и призвали других членов НАТО как можно быстрее предоставить Украине пакеты помощи для победы в 2023 году. Это министры обороны Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, представители Министерств обороны Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии.

Между тем, как Reuters сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, 20 января на встрече саммита "Рамштайн" несколько стран объявят о намерениях отправить в Украину танки немецкого производства Leopard.

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