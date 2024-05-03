В парламенте Канады возмущены решением смягчить санкций против России: при чем здесь Украина

Правительство Канады решило смягчить санкции против российского титана, вместо того, чтобы покупать его у Украины.

Постоянный комитет Палаты общин Канады по иностранным делам намерен провести слушания на тему, почему правительство разрешило корпорациям Airbus и Bombardier покупать титан у России, несмотря на введенные ранее санкции.

Об этом сообщает Укринформ.

Члены комитета хотят пригласить на слушания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, но отказались заслушать представителей компаний Airbus и Bombardier.

"Мы понимаем, что это решение было особенно возмутительным, поскольку Украина имеет собственный титан, но мы ослабили санкции против России и ее титана", — заявила депутат от Новой демократической партии Гизер Макферсон, которая внесла предложение о проведении слушаний.

Она заявила, что очень важно понять, почему правительство приняло такое возмутительное решение.

"Правительство утверждает, что твердо поддерживает Украину. Теперь возникают вопросы, действительно ли это", — сказала Макферсон.

Ранее министр Жоли призвала ослабить санкции против России, объясняя это с целью сохранения канадских рабочих мест.

Напомним, ранее сообщалось, что США ослабили санкции против России, касающиеся транзакций с банками, связанными с производством, поставкой или обменом энергией.

Кроме того, мы ранее информировали, что западные банки в России в прошлом году уплатили Кремлю 800 миллионов евро налогов.

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