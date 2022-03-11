В парламенте Канады зарегистрировали четыре петиции с требованиями к правительству закрыть небо над Украиной

В парламенте Канады зарегистрировали четыре петиции с требованиями к правительству закрыть небо над Украиной

Авторы петиции требуют от правительства оказывать прямую военную помощь Украине.

В федеральном парламенте Канады зарегистрировали четыре петиции с требованиями правительства закрыть небо над Украиной и направить сюда миротворцев.

Текст петиций обнародован на сайте федерального парламента Канады.

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"Мы, указанные граждане Канады, призываем правительство Канады немедленно призвать союзников по НАТО и дружественные к Украине государства закрыть авиапространство над Украиной, развернуть в Украине миротворческие силы, оказать Киеву военную помощь и поддержать украинский народ", — говорится в петиции.

Кроме того, авторы петиции требуют от правительства оказывать непосредственную военную помощь Украине, немедленно привести вооруженные силы Канады в высокую оперативную готовность в случае быстрого развертывания и безотлагательно обеспечить дальнейшее летальное вооружение и припасы для обороны Украины.

Следует отметить, что в случае, если к 8 апреля любая из петиций наберет 500 голосов, она будет передана на рассмотрение правительства Канады.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что небо над Украиной не закроют, потому что после заявления нужно будет разместить военные силы в регионе, что означает полномасштабную войну РФ и НАТО с огромным количеством жертв. Поэтому Альянс не посылает военных и самолеты в Украину и не будет напрямую вмешиваться в войну в Украине.

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