В парламенте Сербии оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили газ: фото

Демонстрации, вызванные обвалом крыши на железнодорожном вокзале, в результате которого четыре месяца назад погибли 15 человек, превратились в самую большую угрозу для сербского правительства.

В парламенте Сербии оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили слезоточивый газ. Событие произошло во вторник в знак протеста против политики правительства и поддержки протестующих студентов.

Инцидент транслировался в прямом эфире, сообщает Reuters.

Демонстрации, вызванные обвалом крыши на железнодорожном вокзале, в результате которого четыре месяца назад погибли 15 человек, превратились в самую большую угрозу для сербского правительства.

На заседании парламента после того, как властная коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией утвердила повестку дня, некоторые оппозиционные политики выбежали из своих мест к спикеру парламента и подрались с охранниками.

Другие бросали дымовые шашки и слезоточивый газ, а телевидение в прямом эфире показывало черный и розовый дым внутри здания.

Сербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили газ в парламенте / Фото: скриншот с видео

Спикер парламента Ана Брнабич сообщила, что два депутата получили ранения, а одна из них, Ясмина Обрадович из Сербской прогрессивной партии, перенесла инсульт и находится в критическом состоянии. "Парламент продолжит работать и защищать Сербию", – заявила она на заседании.

Во вторник парламент должен был принять закон об увеличении финансирования университетов – одно из главных требований студентов, которые с декабря блокируют факультеты.

Парламент также должен был принять отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Но другие вопросы, внесенные коалицией в повестку дня, вызвали негодование оппозиции.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Это произошло после того, как в течение трех месяцев тысячи человек ежедневно выходили на акции протеста с требованием отправить правительство в отставку и привлечь к ответственности виновных в обрушении навеса на вокзале в городе Нови-Сад, под обломками которого погибли 15 человек.

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