Лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), входящей в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что Россия "не является агрессором" в полномасштабной войне против Украины, а "защищает свои интересы".

Такое Данко сказал в интервью словацкому вещателю RTVS.

На вопрос о том, кто является агрессором в полномасштабном вторжении России в Украину в феврале 2022 года, лидер SNS заявил, что "жизнь не черно-белая" и к этому "приложили руку все, даже украинцы, которые не смогли разобраться с российским национальным меньшинством". ”.

"Россияне пришли на эту территорию с чувством помощи своей нации", — добавил Данко.

Когда ведущий напомнил вицеглаве парламента Словакии о нарушении Россией международного права, тот ответил, что международное право нарушает также Израиль и риторически спросил, сколько раз международное право нарушали США.

"Становиться на сторону Украины — это не решение проблемы, поскольку это только эскалация напряженности... Россия не является агрессором, она защищает свои интересы", — считает словацкий политик.

В словацкой власти не впервые раздаются противоречивые заявления относительно полномасштабной российско-украинской войны.

Напомним, на дипломатическом форуме в турецкой Анталии министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пожал руку своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал это проявлением "суверенной словацкой внешней политики".



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