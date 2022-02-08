В парламенте Словакии ультраправые депутаты попрали флаг Украины: видео

Украинское знамя облили водой при обсуждении оборонного соглашения с США.

Во вторник, 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии, на котором было запланировано утвердить оборонное соглашение с США, произошел инцидент с украинским флагом.

Об этом сообщает словацкое издание Hospodárske noviny, опубликовав видео инцидента.

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Двое депутатов из ультраправой и пророссийской "Народной партии Наша Словакия" Андрей Медвецкий и Петер Крупа заблокировали трибуну, закрыв ее развернутым словацким флагом. Таким образом, они препятствовали обсуждению и пытались сорвать голосование за оборонное соглашение с США, которое позволяет американской армии использовать инфраструктуру двух военных аэропортов в Словакии.

В свою очередь представители провластной партии "Свобода и Солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины. В ответ депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать украинский флаг, а затем и державших его депутатов.

Депутаты с украинским флагом не отступили и, стряхнув с него воду, продолжали стоять рядом с оппозиционерами. Тогда их однопартийцы Марек Котлеба и Станислав Мизик грубо отобрали украинское знамя, выдернув его из рук Мирослава Жияка. Он еще и получил пощечину, от которой у депутата слетела защитная маска.

Позже пострадавший депутат от SaS сообщил, что будет обращаться в полицию с заявлением о похищении флага. Позже пострадавший депутат от SaS сообщил, что будет обращаться в полицию с заявлением о похищении флага.

Напомним, министр обороны Словакии Ярослав Най и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали межправительственное соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее выделение более 100 миллионов долларов на модернизацию двух военных аэропортов по соседству с Украиной. В то же время армия США сможет использовать инфраструктуру двух военных аэропортов в Словакии или другие согласованные объекты и помещения. Соглашение должен одобрить словацкий парламент, а затем ратифицировать президент страны Зузана Чапутова.

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