В партии Шольца назвали "законным" освобождение Крыма и других территорий немецкими танками

Глава СДПГ подчеркнул, что Путину "нельзя разрешать трактовать войну", имея в виду критику Россией военной помощи для Украины.

Генсекретарь СДПГ Кевин Кюнерт заявил об отсутствии ограничений по территориям, которые Украина может освободить с помощью немецких танков.

Об этом сообщает немецкое издание NTV.

Политик подчеркнул, что Украина борется за возобновление контроля над своей территорией: "Вот в чем дело, и Украина права".

Кюнерт добавил, что Крым и другие захваченные Россией территории на юге и востоке принадлежат государству Украина.

"Конечно, заявление (Украина – ред.) о том, что "это наше и что мы должны снова контролировать это", вполне законно", – сказал генсек СДПГ.

В то же время, по его мнению, сейчас Крым невозможно освободить военным путем.

"Однако Украина сама определяет свои цели войны, а с ними и вопрос, когда придет момент для договоренностей", – сказал Кюнерт, комментируя вопрос о продолжительности помощи с вооружением со стороны Германии.

Политик также напомнил слова канцлера Германии Олафа Шольца, который неоднократно отмечал, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Глава СДПГ отметил, что президенту РФ Владимиру Путину "нельзя разрешать трактовать войну".

"Мы не должны позволить ему классифицировать отдельные поставки оружия как вступление в войну и позволить смутить нас этим", – прокомментировал Кюнерт то, что каждую помощь Украине в Москве называют новой эскалацией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ для контрнаступления нужны 300-500 танков.

Отметим, что Германия пообещала Украине 14 своих танков Leopard 2, Испания готова передать более 50 таких танков, Польша – более 70, Канада – 4.

Кроме того Украина получит 31 танк Abrams от США, 14 танков Challenger 2 – от Британии и легкие колесные танки AMX-10 RC от Франции.

В чем преимущество танков Leopard и почему именно они нужны Украине

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