В Пасхальном послании Папа Римский Франциск просил об излиянии "пасхального света" на россиян

В воскресенье, 9 апреля, когда большое количество христиан во всем мире празднует католическую Пасху, Папа Римский Франциск в традиционном послании Urbi et Orbi попросил у Бога помочь украинскому народу и вылить на российский народ пасхальный свет, то есть помочь ему понять правду о войне, которую Россия принесла в Украину.

Текст послания опубликован агентством Vatican News.

"Помоги возлюбленному украинскому народу на пути к миру и излей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял близких из-за войны, и даруй пленным благополучно вернуться к своим семьям”, — говорил 86-летний Папа Франциск перед стотысячной аудиторией, собравшейся на пасхальное богослужение на площади святого Петра.

Глава католической церкви, которая объединяет более 1 миллиарда человек во всем мире, обратился также с просьбой к Богу, чтобы международное сообщество смогло положить конец войне в Украине.

"Открой сердца всего международного сообщества, дабы оно прилагало усилия для того, чтобы положить конец этой войне и всем конфликтам, обагряющим мир кровью", – говорилось в послании.

Как и ежегодно на Пасху, Папа Франциск призвал к миру на Ближнем Востоке, что было особенно актуально из-за недавнего насилия в Иерусалиме и трансграничных перестрелок с участием Израиля, Ливана и Сирии.

"В этот день, Господи, мы вверяем Тебе город Иерусалим, первого свидетеля Твоего Воскресения. Я выражаю глубокую обеспокоенность нападениями этих последних дней, которые угрожают атмосфере доверия и взаимного уважения, на которое мы надеялись, необходимо возобновить диалог между израильтянами и палестинцами, чтобы мир властвовал в Святом Городе и во всем регионе", – сказал Папа Франциск.

Over 100,000 pilgrims celebrated Easter Sunday with #PopeFrancis, as he presided over Mass in St. Peter's Square and delivered his Apostolic Blessing "To the City and the World".#Easter2023 pic.twitter.com/eG3c9OKllg — Vatican News (@VaticanNews) April 9, 2023

В своем Пасхальном послании Папа Франциск также упомянул о нестабильности в Ливане, выразил надежду, что "замученный народ Рохинджа" в Мьянме "сможет встретить справедливость" и призвал к увеличению помощи жертвам февральских землетрясений, унесших жизни почти 56 000 человек в Турции и Сирии.

В части речи, в которой он упомянул о Никарагуа, Папа попросил Бога вспомнить "о всех тех, кому мешают свободно и публично исповедовать свою веру". Отношения между правительством и католической церковью в Никарагуа глубоко напряжены. Правительство, приостановившее дипломатические отношения с Ватиканом, запретило процессии под открытым небом во время Страстной недели этого года.

В послании Urbi et Orbi понтифик традиционно осуществляет обзор конфликтов на нашей планете.

Напомним, накануне новая попытка Ватикана "примирить" жертву и агрессора, привлекая украинского парня и российского подростка к Крестному ходу, который состоялся вечером 7 апреля, вызвала осуждающую реакцию украинского МИД.

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