В Пекине массово закрывают жилые районы из-за новых COVID-случаев

В Пекине зарегистрировали 12 новых случаев заражения COVID-19.
В Пекине в воскресенье, 30 января, после обнаружения двух случаев заболевания COVID-19 объявили об изоляции нескольких жилых районов к северу от центра города.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что соответствующее решение власти китайской столицы приняли на фоне подготовки к открытию зимних Олимпийских игр, которое состоится в пятницу. Всего в выходные в Пекине зарегистрировали 12 случаев заражения COVID-19.
В субботу для предотвращения распространения коронавирусной инфекции пришлось закрыть район Аньчжэньли в пекинском районе Чаоян. Местным жителям запретили покидать указанную территорию, их также обязали пройти проверку в одном из 19 обустроенных пунктов тестирования.
Тем временем положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 34 спортсмена и другие приехавшие на Игры особы. В общей сложности из более восьми тысяч участников Олимпиады у 211 человек, среди которых шведский лыжник и сноубордист из Словении, подтвердился коронавирус.
По данным издания, всех приезжающих на соревнования изолируют от публики на время их пребывания в Китае. Таким образом власти КНР надеются предотвратить перекрестное заражение.
Спортсмены проживают в гостиницах, покинуть которые можно только на специальном транспорте, который возит их непосредственно в и из тех или иных объектов Олимпиады. Тех, у кого подтверждается коронавирус, изолируют в больнице или в карантинном отеле.
Читайте также:
- Олимпиада в Пекине: спортсменам раздают презервативы, однако запретили объятия и рукопожатия
- В Пекине зафиксирован первый случай COVID-19 у члена олимпийской делегации
- Китай отправил 5,5 млн человек на карантин из-за двух случаев COVID-штамма "Омикрон"
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.