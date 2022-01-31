В Пекине массово закрывают жилые районы из-за новых COVID-случаев

В Пекине зарегистрировали 12 новых случаев заражения COVID-19.

В Пекине в воскресенье, 30 января, после обнаружения двух случаев заболевания COVID-19 объявили об изоляции нескольких жилых районов к северу от центра города.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что соответствующее решение власти китайской столицы приняли на фоне подготовки к открытию зимних Олимпийских игр, которое состоится в пятницу. Всего в выходные в Пекине зарегистрировали 12 случаев заражения COVID-19.

В субботу для предотвращения распространения коронавирусной инфекции пришлось закрыть район Аньчжэньли в пекинском районе Чаоян. Местным жителям запретили покидать указанную территорию, их также обязали пройти проверку в одном из 19 обустроенных пунктов тестирования.

Тем временем положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 34 спортсмена и другие приехавшие на Игры особы. В общей сложности из более восьми тысяч участников Олимпиады у 211 человек, среди которых шведский лыжник и сноубордист из Словении, подтвердился коронавирус.

По данным издания, всех приезжающих на соревнования изолируют от публики на время их пребывания в Китае. Таким образом власти КНР надеются предотвратить перекрестное заражение.

Спортсмены проживают в гостиницах, покинуть которые можно только на специальном транспорте, который возит их непосредственно в и из тех или иных объектов Олимпиады. Тех, у кого подтверждается коронавирус, изолируют в больнице или в карантинном отеле.

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