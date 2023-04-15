В Пекине пожаловались на санкции США против китайских компаний, помогающих России

США добавили в свой санкционный список 12 китайских предприятий.
В Пекине пожаловались, что санкции США против китайских компаний, которые помогают России в войне против Украины, могут негативно отразиться на стабильности глобальных цепей поставок.
Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая.
Соединенные Штаты добавили в свой санкционный список 12 китайских предприятий.
"Действия США односторонние и не поддерживаются со стороны ООН", — пожаловались в Китае.
Компании из Китая попали под экспортный черный список, разрешающий экспорт из США только при выдаче лицензий Вашингтоном. В списке оказались компании, являющиеся дистрибьюторами электронных компонентов, базирующихся в Шэньчжэне и Гонконге. Все компании обвиняются в том, что помогают военной и оборонной индустрии России.
Кроме китайских компаний, в список также попали предприятия из России, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай отказал в визите государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.
Кроме того, мы ранее информировали, что
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