В Пекине пожаловались на санкции США против китайских компаний, помогающих России

В Пекине пожаловались, что санкции США против китайских компаний, которые помогают России в войне против Украины, могут негативно отразиться на стабильности глобальных цепей поставок.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

Соединенные Штаты добавили в свой санкционный список 12 китайских предприятий.

"Действия США односторонние и не поддерживаются со стороны ООН", — пожаловались в Китае.

Компании из Китая попали под экспортный черный список, разрешающий экспорт из США только при выдаче лицензий Вашингтоном. В списке оказались компании, являющиеся дистрибьюторами электронных компонентов, базирующихся в Шэньчжэне и Гонконге. Все компании обвиняются в том, что помогают военной и оборонной индустрии России.

Кроме китайских компаний, в список также попали предприятия из России, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай отказал в визите государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.

Кроме того, мы ранее информировали, что

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