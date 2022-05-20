В Пентагоне анонсировали вторую встречу "группы стран Рамштайн": когда и в каком формате состоится

В Пентагоне анонсировали вторую встречу "группы стран Рамштайн": когда и в каком формате состоится

Пентагон объявил второе заседание координационной группы по оказанию военной поддержки Украины через российское вторжение.

В этот раз встреча "группы стран Рамштайн " состоится онлайн в понедельник, 23 мая. Участие подтвердили более 40 стран.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны США Джон Кирби в пятницу, 20 мая.

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"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Министр присоединится из Пентагона", – рассказал спикер.

Кирб отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже известил украинского министра обороны Алексея Резникова о запланированной встрече. Союзники согласуют военно-техническую помощь Украине. Также отмечается, что стороны обсудят вид и объемы дальнейшей поддержки.

Напомним, впервые министры обороны 40 государств мира собрались на авиабазе Рамштайн – крупнейшей военной зарубежной базы США в мире – в Германии 26 апреля. США созвали конференцию своих партнеров для помощи Украине в ее военном противостоянии с Россией.

Украинский министр обороны Резников так прокомментировал встречу в Рамштайне: "Настоящие друзья Украины". Со своей стороны, представители Базы Воздушных сил США назвали встречу "исторической".

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