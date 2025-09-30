В Пентагоне назревает конфликт: военные обеспокоены новой оборонной стратегией Хегсета

Министр обороны США Пит Хегсет / © Associated Press

В Пентагоне растет напряженность между политическим и военным руководством из-за новой оборонной стратегии администрации президента Дональда Трампа. Министр обороны Пит Хегсет созвал чрезвычайный саммит, поскольку влиятельные генералы выражают несогласие со смещением фокуса на внутренние угрозы и сокращением роли США в Европе.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Как сообщили восемь действующих и бывших должностных лиц, Хегсет созвал на 30 сентября в Вирджинии чрезвычайный саммит с участием высшего командования. Трамп планирует лично присоединиться к собранию генералов и адмиралов на базе морской пехоты в Куантико. Ожидается, что Хегсет выступит с речью о военных стандартах и «этосе воина», несмотря на опасения относительно возможных массовых увольнений и реорганизации командной структуры.

Хегсет смещает акценты оборонной политики

Критика новой оборонной стратегии прозвучала от нескольких влиятельных офицеров, среди которых и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Они выражают несогласие с тем, что Хегсет смещает акценты оборонной политики — сосредотачивая внимание на угрозах внутри страны, ограничивая конкуренцию с Китаем и снижая роль США в Европе и Африке.

Национальная оборонная стратегия — главный документ, определяющий распределение ресурсов и расположение сил США в мире, — стала предметом острых дискуссий. Военным приходится адаптироваться к нетрадиционному подходу администрации Трампа.

Знакомые с процессом редактирования стратегии лица отмечают, что среди военных растет недовольство документом, который они считают слишком узким и несогласованным с непредсказуемой внешней политикой президента.

Представитель Пентагона Шон Парнелл воздержался от комментариев относительно деталей и замечаний.

«Секретарь Хегсет поручил разработку Национальной оборонной стратегии, которая сосредоточена на продвижении здравого смысла президента Трампа — Америка превыше всего, мир через силу. Процесс еще продолжается», — говорится в заявлении Парнелла.

Документ подготовили политические назначенцы Трампа в отделе политики Пентагона. Среди них есть те, кто ранее критиковал давние американские обязательства в Европе и на Ближнем Востоке. Стратегию уже разослали военному руководству — от командующих объединений до Объединенного комитета начальников штабов. Часть офицеров сомневается, как новые приоритеты повлияют на армию, которая традиционно рассчитана на глобальное реагирование.

Сокращение присутствия США в Европе и объединение командований

Несогласие при подготовке таких документов является привычным, однако на этот раз объем критики особенно велик. По словам собеседников, генерал Кейн неоднократно обращался к руководству Пентагона в последние недели.

«Он дал Хегсету очень откровенную обратную связь», — отметил один из них.

В дискуссии также участвовал руководитель политики Пентагона Элбридж Колби. Другой собеседник подчеркнул, что Кейн пытался сохранить фокус стратегии на подготовке к потенциальному конфликту с Китаем.

Намерения Хегсета сократить присутствие США в Европе и объединить командование вызывают тревогу среди союзников, особенно учитывая войну России против Украины и регулярные нарушения воздушного пространства НАТО. Ранее американская стратегия строилась на поддержке сильных альянсов за рубежом.

Критики этого подхода внутри администрации считают, что такие обязательства втягивали США в дорогостоящие войны за рубежом, тогда как собственные интересы оставались менее защищенными. Трамп же настаивает, чтобы союзники тратили больше на оборону, что нередко вызывает сопротивление даже среди его однопартийцев в Конгрессе.

Главная критика стратегии — чрезмерная сосредоточенность на внутренних угрозах

Хотя США осуществляли авиаудары в Йемене и Иране, главное внимание Трампа направлено на задачи вблизи американских границ. Под его руководством Пентагон в этом году атаковал подозреваемых в наркоторговле в Карибском море, развертывал войска на южной границе и привлекал Нацгвардию и морскую пехоту к операциям в городах США. Некоторые из этих действий уже оспариваются в судах.

Недавно Трамп через соцсети приказал отправить войска в Портленд (штат Орегон), позволив им применять «полную силу» для защиты агентов ICE. В служебной записке Хегсет подтвердил, что около 200 нацгвардейцев будут переведены в федеральное подчинение.

Основная критика новой стратегии касается ее чрезмерной сосредоточенности на внутренних угрозах, в то время как Китай продолжает активно наращивать военную мощь в Тихоокеанском регионе. Часть документа касается именно Китая, но главным образом в контексте возможного нападения на Тайвань. Колби давно предупреждает об этом риске и призывает перераспределить ресурсы на противодействие ему.

«Есть опасения, что все продумано поверхностно», — заявил один из бывших чиновников.

Документ также отличается большей партийностью, чем предыдущие, и обвиняет администрацию предыдущего президента Джо Байдена в ослаблении армии США, используя риторику, похожую на выступления самого Хегсета.

Сокращение генералов и пересмотр структуры командований

Министр обороны тем временем анонсировал масштабные изменения: планирует сократить количество генералов и адмиралов на 20% (из примерно 800), а также пересмотреть структуру боевых командований. Уже уволены несколько высокопоставленных офицеров, среди которых — председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун-младший и начальник военно-морских операций адмирал Лиса Франчетти. Значительная часть уволенных — женщины.

Ранее обнародованная «временная» стратегия обороны, которую The Washington Post описывало еще в марте, также делала акцент на Тайване и защите родины, призывая идти на риски в других регионах.

В этом же документе прямо отмечалось: «Приоритетом должно быть укрепление границ, противодействие вторжениям, включая массовую нелегальную миграцию, наркоторговлю, контрабанду людей и другие преступления, а также депортацию нелегальных мигрантов в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности».

Напомним, накануне стало известно, что Хегсет решил созвать на этой неделе экстренное совещание сотен американских генералов для обсуждения Национальной оборонной стратегии. По данным Bloomberg, срочный вызов связан с угрозой «шатдауна» (прекращение государственного финансирования) на фоне завершения финансового года. Глава Пентагона стремится собрать высшее командование до того, как финансирование командировок будет прекращено.